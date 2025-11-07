Sürücüler dikkat: Motorine büyük zam geldi!

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yurttaşlar günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

Geçtiğimiz hafta 3 TL’nin üzerinde yapılan rekor zammın ardından motorin fiyatlarına 2 lira 11 kuruşluk yeni bir artış daha eklendi.

7 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,72 TL

53,72 TL Motorin litre fiyatı: 57,58 TL

57,58 TL LPG litre fiyatı: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,54 TL

53,54 TL Motorin litre fiyatı: 57,43 TL

57,43 TL LPG litre fiyatı: 27,08 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54,57 TL

54,57 TL Motorin litre fiyatı: 58,61 TL

58,61 TL LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İZMİR