Sürücüler dikkat: Motorine dev zam yolda! Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

6.11.2025 09:48:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Motorin fiyatlarına yapılacak zam öncesi sürücüler gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki motorin fiyatları neden yeniden yükseliyor? Akaryakıt zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Motorine ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam yapılacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da 55,49 TL, Ankara’da 56,51 TL, İzmir’de ise 56,85 TL seviyelerinde bulunuyor.

Zammın ardından motorin fiyatlarının İstanbul’da yaklaşık 57,56 TL’ye, Ankara’da 58,58 TL’ye, İzmir’de ise 58,92 TL’ye çıkması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik bulunmuyor. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 53,65 TL, Ankara’da 54,51 TL, İzmir’de ise 54,85 TL civarında seyrediyor.

