Sürücüler dikkat: MTV'de o tarih yaklaşıyor! Kaçıran faiz ödeyecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ilk taksit dönemi sona yaklaşırken, araç sahipleri için ödeme sürecinde kritik günlere girildi. Her yıl milyonlarca mükellefi ilgilendiren MTV ödemelerinin süresi içinde yapılmaması halinde gecikme faizi ve idari yaptırımlar gündeme geliyor.

SON ÖDEME TARİHİ YAKLAŞIYOR

Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra ödeme yapılması durumunda, borca gecikme faizi uygulanacak ve cezai süreç başlayabilecek.

MTV ÖDEMELERİ HANGİ KANALLARDAN YAPILABİLİYOR?

Araç sahipleri MTV borçlarını vergi daireleri, PTT şubeleri ve banka şubeleri aracılığıyla ödeyebiliyor. Bunun yanı sıra, dijital ödeme kanalları da yoğun olarak kullanılıyor.

DİJİTAL ÖDEME SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ile bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileriyle yapılan işlemler gün içinde belirlenen saat aralığında sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor.

SAHTE LİNK UYARISI

Yetkililer, internetten yapılacak MTV ödemelerinde dolandırıcılık riskine karşı yurttaşları uyardı. Güvenli işlem için tarayıcıya doğrudan “gib.gov.tr” adresinin yazılması gerektiği hatırlatıldı. Banka işlemlerinde ise yalnızca bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamalarının tercih edilmesi istendi. E-posta, SMS veya sosyal medya üzerinden iletilen şüpheli bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

GECİKME FAİZİNE DİKKAT

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksitini henüz yatırmayan araç sahipleri için süre daralıyor. Uzmanlar, son günlerde yaşanabilecek yoğunluk ve olası gecikme faizinden kaçınmak için ödemelerin geciktirilmeden yapılmasını öneriyor.