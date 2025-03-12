Sürücüler dikkat: O araçlara yeni ödeme zorunluluğu yolda!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:36

Yabancı plakalı araçlar, Türkiye'yi terk etmeden önce özel otoyollardaki geçiş ücretlerini ödemek zorunda kalacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak kanun teklifiyle, ödenmeyen geçiş ücretleri ve trafik cezalarının gümrük kapılarında tahsil edilmesi sağlanacak.

ÖDEME ZORUNLU HALE GELECEK

AKP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan kanun teklifine göre, yabancı plakalı araçların özel otoyol geçiş ücretlerini ve trafik cezalarını ödemeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek. Geçiş ücretini ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmeden önce bu ödemeleri yapması zorunlu hale gelecek.

Yabancı plakalı araçların, özel otoyollarda geçiş yaptıktan sonra ücret ödemeden ülkeyi terk ettikleri tespit edilmişti. Bu durumun kötüye kullanımını engellemek amacıyla yapılan düzenleme ile, Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretlerinin ödenmemesi halinde, bu araçların Türkiye’den çıkışlarına izin verilmeyecek.

Yeni düzenlemeyle, gümrük kapılarında yetkili birimler tarafından tahsil edilecek olan alacakların yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye aktarılacak, yüzde 40'lık kısmı ise ilgili otoyol işletmecisine ödenecek.