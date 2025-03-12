AKP, Meclis’te çözüm komisyonuna ‘çekimser’ yaklaşırken parti kurmayları, ‘Henüz erken’ diyor: ‘Önce silah bırakılsın’

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması ve ardından Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’a yaptığı silah bırakma çağrısıyla başlayan süreç, Öcalan’ın PKK’ye yaptığı “silah bırakma” çağrısıyla yeni bir aşamaya evrildi.

Cumhur İttifakı ortağının başlattığı İmralı sürecinde AKP “çekimser” bir politika izledi. Bu durum, AKP’nin seçmen nabzını yoklaması olarak değerlendirildi. DEM Parti İmralı heyeti ikinci kez siyasi partileri ziyaret ederken sürece ilişkin hukuki düzenlemeler için Meclis’te bulunan tüm partilerin katıldığı bir çalışma grubu ya da komisyon kurulması gerektiğine ilişkin tartışmalar gündeme geldi.

DEM Parti kanadı, iktidarın ve devletin rol üstlenmesi gerektiğini belirtiyor. Parti yönetimi, Öcalan’ın silah bırakma kararının alınacağı PKK kongresinde rol alması için çalışma ortamı sağlanması üzerinde dururken Meclis’teki partilerin katıldığı çalışma grubu ya da komisyon kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

GENEL AF TARTIŞMASI

CHP’de de komisyon kurulmasına yönelik olumlu ifadeler ortaya koyulurken AKP söz konusu duruma da “çekimser” yaklaşıyor. AKP kurmayları, komisyon kurulması için erken olduğunu vurgulayarak “Önce silahlar bırakılacak” diyor. Meclis’te bir komisyon kurulmasına kesin olarak karşı olduklarını söyleyen kurmaylar, yasal düzelemelerin ancak terör örgütünün kendini kesin olarak feshetmesinin ardından gündeme gelebileceğini söylüyor.

AKP’li kaynaklar, sürecin hassas ve istismara açık olduğunu belirterek her türlü değerlendirmede dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kurmaylar, PKK’nin silah bırakma kararının ardından genel af konusunun kesinlikle gündeme gelmeyeceğinin altını çiziyor.