Sürücüler dikkat: Ödenmeyen MTV borcuna e-haciz uygulanacak! Son tarih belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti için ödeme süresi doluyor. Ödeme yapmayan araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak ve e-haciz riski doğacak.

Sürücüler dikkat: Ödenmeyen MTV borcuna e-haciz uygulanacak! Son tarih belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:16

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2025 yılı ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak'ta sona erecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ÖDENMEYEN BORÇLARA E-HACİZ UYGULANACAK

31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak

Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmadığında, gecikme faizi devreye girecek. Ayrıca vergi daireleri, ödenmeyen borçlar için e-haciz işlemi başlatabiliyor.

MTV ödemesi yapılmadan araç muayenesi yaptırılamıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, 2 eşit taksitte ödeniyor.


Etiketler: #MTV #e-Haciz #vergi #Motorlu Taşıtlar Vergisi

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