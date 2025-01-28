Sürücüler dikkat: Ödenmeyen MTV borcuna e-haciz uygulanacak! Son tarih belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti için ödeme süresi doluyor. Ödeme yapmayan araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak ve e-haciz riski doğacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2025 yılı ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak'ta sona erecek.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
ÖDENMEYEN BORÇLARA E-HACİZ UYGULANACAK
31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak
Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmadığında, gecikme faizi devreye girecek. Ayrıca vergi daireleri, ödenmeyen borçlar için e-haciz işlemi başlatabiliyor.
MTV ödemesi yapılmadan araç muayenesi yaptırılamıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, 2 eşit taksitte ödeniyor.
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