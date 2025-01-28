Sürücüler dikkat: Ödenmeyen MTV borcuna e-haciz uygulanacak! Son tarih belli oldu

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:16

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:10

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2025 yılı ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak'ta sona erecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ÖDENMEYEN BORÇLARA E-HACİZ UYGULANACAK

31 Ocak'a kadar ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak

Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmadığında, gecikme faizi devreye girecek. Ayrıca vergi daireleri, ödenmeyen borçlar için e-haciz işlemi başlatabiliyor.

MTV ödemesi yapılmadan araç muayenesi yaptırılamıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, 2 eşit taksitte ödeniyor.