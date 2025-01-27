Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:04

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:04

Milyonlarca araç sahibi 2025 yılında ödeyeceği MTV ödemelerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, 2025 MTV ödemeleri ne zaman? MTV ödemeleri ne kadar? MTV nasıl ödenir?

2025 MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV, yılda iki kez ödeniyor ve bu taksitler belirli periyotlara bölünüyor:

Birinci taksit dönemi: 1 Ocak – 31 Ocak 2025

1 Ocak – 31 Ocak 2025 İkinci taksit dönemi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2025

Vergi mükellefleri, isterlerse ödemeyi tek seferde yapabilir veya iki taksit halinde gerçekleştirebilir.

MTV NASIL ÖDENİR?

Araç sahibi yurttaşlar MTV ödemelerini birçok farklı uygulama üzerinden ödeyebilir:

e-Devlet: “Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Sorgulama” hizmeti kullanılarak borç görüntülenebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Dijital Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr adresinden online ödeme yapılabilir.

GİB Mobil Uygulaması: Google Play, App Store ve Huawei uygulama mağazalarından indirilebilir.

Banka ve PTT şubeleri aracılığıyla ödeme:

Anlaşmalı bankalar: Online bankacılık, mobil uygulamalar veya şubeler üzerinden ödeme alınır.

PTT şubeleri ve PttMatikler: Kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleriyle MTV yatırılabilir.

2025 MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?

2025 yılı için MTV oranlarında, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak %43,93 oranında bir artış yapıldı. Buna göre, bazı araç grupları için güncellenen vergiler şöyle: