Sürücüler dikkat! Tarih belli oldu: Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda!

13.11.2025 10:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Yurttaşlar artan maliyetlerin etkisini hissetmeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki yükseliş gündemde. Peki akaryakıt fiyatlarına yeni zam ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in açıklamasına göre, benzine cumartesiden itibaren 1 lira 30 kuruşluk yeni bir zam daha uygulanacak.

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki artış ve yüksek vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu durum, yurttaşın ulaşım ve nakliye giderlerinde doğrudan artış olarak hissediliyor.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara ve İzmir Akaryakıt Fiyatları

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.64 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 54.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.98 TL
  • LPG litre fiyatı: 56.82 TL
