Sürücüler dikkat! Tarih belli oldu: Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in açıklamasına göre, benzine cumartesiden itibaren 1 lira 30 kuruşluk yeni bir zam daha uygulanacak.

Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki artış ve yüksek vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu durum, yurttaşın ulaşım ve nakliye giderlerinde doğrudan artış olarak hissediliyor.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 53.75 TL

Motorin litre fiyatı: 57.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL

Motorin litre fiyatı: 57.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara ve İzmir Akaryakıt Fiyatları

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 58.64 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir