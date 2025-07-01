Sürücüler dikkat: O tarihi kaçıranlar 500 kat fazla ödeyecek!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi gereği eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Bu tarihten itibaren eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

SÜRÜCÜ BELGELERİNDE SON TARİH VE YENİLEME ÜCRETLERİ

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar 15 lira ücret ödenirken, 1 Ağustos'tan sonra B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yurttaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak yenileme işlemini gerçekleştirebilecek; sürücü belgeleri en geç 2 iş günü içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teslim edilecek.

Teslimat sürecinde, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanımı mümkün olacak.

DEV ARTIŞ TEPKİ TOPLADI

Sürücü belgesi yenileme işleminde 1 günlük gecikme nedeni ile işlem ücret yaklaşık 500 katına çıkması tepki çekti.

Haberi duyan bazı yurttaşlar farkın bu kadar büyük olmasını ''fırsatçılık'' olarak niteledi.