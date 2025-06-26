Sürücüler dikkat: Yeni zorunlulukta son tarih belli oldu! Yaptırmayana dev ceza yolda...

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) son gün hızla yaklaşırken, vergi mükelleflerine önemli uyarılar yapıldı. Kiralama yoluyla edinilen ya da işletmelere kayıtlı taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajının 30 Haziran’a kadar tamamlanması gerekiyor.

UTTS NEDİR VE NASIL İŞLİYOR?

UTTS, akaryakıt alımı sırasında taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak Ödeme Kaydedici Cihaz’a (ÖKC) iletilmesini sağlıyor. Taşıtlara takılan TTB, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) tarafından okunarak plaka bilgisini manuel girişe gerek kalmadan ÖKC’ye aktarıyor. Böylece yakıt alımı sonrası düzenlenen ÖKC fişi, UTTS kapsamındaki işlemi gösteren bilgileri içeriyor. Akaryakıt istasyonlarının en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve 2 TTO takmaları zorunlu tutuluyor.

YAPTIRMAYANA 28 BİN TL’YE VARAN CEZA

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” dedi.

SÜREÇ VE CEZALAR HAKKINDA DETAYLAR

UTTS Tebliği’ne uymayanlara 7 bin TL’den 140 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. 1 Temmuz’dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider olarak gösterilemeyecek.

MÜKELLEFLERE SON ÇAĞRI

UTTS internet sitesi üzerinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan taşıt sahiplerinin, akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın, 30 Haziran’a kadar montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yetkililer, cezai yaptırımlardan kaçınmak ve mağduriyet yaşanmaması için mükellefleri süre dolmadan harekete geçmeye çağırıyor.