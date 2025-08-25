Sürücüleri rahatlatacak gelişme: Zorunlu trafik sigortasında kritik değişiklik!

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Sigorta yenileme süreçleri ve yeni sigorta yaptıranların hasarsızlık basamakları artık sürücüler lehine yeniden düzenlendi.

YENİ ARAÇTA HASARSIZLIK BASAMAĞI ARTIK KORUNACAK

Mevcut durumda yeni bir araç alan sürücüler, önceki basamakları ne olursa olsun 4’üncü basamaktan sigortaya başlıyordu. Bu uygulama, kazası olmayan ve yüksek basamakta bulunan sürücüler için dezavantaj yaratırken, sık kaza yapan sürücüler lehine sonuç doğuruyordu. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni araç aldığında 4’üncü basamaktan başlarken, 1’inci basamaktaki riskli sürücü yeni araçla 4’üncü basamağa yükseliyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama sona erdi. Artık sürücüler, yeni aldıkları araçta da mevcut hasarsızlık basamağını koruyacak. Yani 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni aracını aynı basamaktan sigortalatabilecek, 1’inci basamaktaki sürücü ise yine mevcut basamaktan devam edecek.

POLİÇE YENİLEME İŞLEMLERİNDE YENİ KURALLAR

Bir diğer değişiklik, erken poliçe yenilemelerine ilişkin oldu. Daha önce sigortasını süresi dolmadan yenileyen ve bu süre içinde kaza yapan sürücünün basamakları etkilenmiyordu. Yeni kurala göre ise poliçe erken yenilense bile, yeni poliçenin başlamasına kadar geçen sürede kaza yapılırsa sürücünün hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek.