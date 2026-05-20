Suudi petrol şirketi Aramco ile OYAK ortaklık için görüşüyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında elektriğin ardından petrol ve akaryakıt yatırımı için de görüşmeler yapılıyor. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, OYAK’la yatırım için temasta. OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Doğan, Aramco ile bir süredir ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi GüzelEnerji’de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceği belirten Doğan, GüzelEnerji’nin hisselerinin tümünün devri ya da satışının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, bu düzeyde bir devrin planlanmadığını vurguladı.

1000 İSTASYONU BULUNUYOR

OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye ve M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini ve bunlara bağlı otogaz istasyonlarını satın aldı. Devralınan akaryakıt ve otogaz şirketleri, OYAK'ın iştiraki GüzelEnerji Akaryakıt AŞ çatısı altında toplandı.

GüzelEnerji, akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. GüzelEnerji; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markaları ile faaliyet gösteriyor.

Şirket; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun’da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip. GüzelEnerji Akaryakıt AŞ’nin İzmir Çigli’de madeni yağ fabrikası bulunuyor.

Türkiye genelinde 1000'i aşkın istasyonu bulunan GüzelEnerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2026 yılı mart ayı raporuna göre motorin ve benzinde satış ve pazar payı yönünden dağıtım şirketleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.