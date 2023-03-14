SVB'nin iflasının ardından gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senetleri dibi gördü

MSCI'nin gelişmekte olan ülkelerin borsalarını takip eden endeksi ocaktaki zirvesinden beri yüzde 10'dan fazla düştü

Reuters
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:25
SVB'nin iflasının ardından gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senetleri dibi gördü
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ABD merkezli Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının ardından Çin ve Hong Kong borsalarının da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin borsaları, ABD'nin enflasyon verisinin öncesinde yılın en düşük seviyesine geriledi.

MSCI'nin gelişmekte olan ülkelerin borsalarını takip eden endeksi, ocakta zirveye çıktıktan sonra yüzde 10'dan fazla düşerek, düzeltme bölgesine girdi. Endeks bugün eksi yüzde 1.7 seviyesinde işlemlere devam ediyor.

Çin ve Hong Kong borsaları ise son iki ayın dip seviyesine gerilerken, Güney Afrika'nın lokomotif hisseleri ile Borsa İstanbul'un (BİST) BIST 100 endeksi yüzde 0.7 düştü.

Küresel borsalar, SVB bankasına ek olarak pazar günü Signature Bank'in de iflasını açıklamasıyla oluşan krizin etkisinden toparlanmaya çalışıyor.

Yatırımcılar, TSİ 15.30'da açıklanacak ve şubatta yüzde 0.4 artması beklenen ABD TÜFE verisini izliyorlar. ABD enflasyonu ocak ayında yüksek kiralardaki fiyat katılığına paralel olarak yüzde 0.5 artmıştı.


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