Tabelalar değişecek: Motorine dev zam yolda!

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt piyasasını etkilemeye devam ediyor. Ancak 3 Eylül 2025 çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

MOTORİNE 2,10 TL ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Eylül perşembe gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

3 EYLÜL 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 52,15 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 52,03 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara:

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir: