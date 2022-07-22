Tahmini fındık rekolteleri belli oldu: Bu yıl 759.3 bin ton
Türkiye’de fındık üretimi yapan illerin 2022 yılı fındık üretim alanları ve çotanak sayımına göre tahmini fındık rekolteleri belli oldu. Tahminde genel toplam 736 bin 509 hektar alanda 759 bin 274 ton oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güncel verilere göre Ordu 240 bin 559 tonla rekoltede ilk sırada yer aldı. Ordu’yu 112 bin 301 tonla Samsun, 98 bin 267 tonla Sakarya, 92 bin 401 tonla Giresun, 83 bin 470 tonla Düzce, 52 bin 463 tonla Trabzon, 33 bin 934 tonla Zonguldak, 12 bin 721 tonla Bartın, 11 bin 270 tonla Kocaeli, 7 bin 256 tonla Kastamonu izliyor. Bunun yanı sıra Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu da yaptığı son toplantısında 2022 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine günlük asgari ücreti, yemek işçiye ait olmak üzere 216 lira arasında belirledi.
KATIRCIYA 470 LİRA
Ayrıca katırcı ücreti katırı ile birlikte 470 lira, patoz saat ücreti 800 lira, tarım aracısı ücreti ise 15 işçiye kadar günlük 235 lira, 15 işçiden fazlası için 245 lira olarak belirlendi. Fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı hasta işçileri çalıştıranlara da valilik tarafından idari para cezası uygulanacak.
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