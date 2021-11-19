Tahminleri alt üst etti... Banka devlerinden yeni faiz öngörüsü

19 Kasım 2021 Cuma, 12:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentilere paralel 100 baz puan faiz indirmesine rağmen indirim için sınırlı alan kullanımının tamamlanmasını aralık ayında değerlendireceğini söylemesi, tahminlerin yeniden şekillenmesine yol açıyor.

JP Morgan Ekonomisti Yarkın Cebeci yayımladığı notta, PPK metninde yer alan aralık ayı yönlendirmesini okumanın bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini ancak TCMB’nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti. Cebeci önümüzdeki aylarda faiz indirimi beklemediklerini kaydetti.

SOCİETE GENERALE: "2022'DE ACİL FAİZ ARTIŞI"

Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen, aralık ayında 100 baz puan indirim beklediklerini söyledi.

Kalen yaptığı değerlendirmede , 2022'de acil bir faiz artışı yaşanabileceğine dikkat çekti. Kalen, önümüzdeki günlerde Türk Lirası'nda hızlı düşüş yaşanacağını ve Merkez Bankası'nın para politikasının tersine döneceğini ve gelecek yılın ilk çeyreği sonu itibariyle faizin yüzde 19'a çıkacağını öngördü.

"EKONOMİYİ VE DÖVİZ KURUNU KÖTÜ ETKİLEYEBİLİR"

Bloomberg HT yayınına katılan Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose da, aralık ayında faiz indirimi beklediklerini söyledi.

Ghose, "Makroekonomik bakış açısıyla değerlendirildiği zaman faizlerin indirilmemesi gerekiyor. Bugünkü karar piyasaların halihazırda fiyatlamasının büyük ihtimalle dengeleyici bir adımıydı. Merkez Bankası hala para politikasını sürdürülemez bir noktaya doğru götürüyor. Ekonomiyi ve döviz kurunu kötü etkileyebilir. Aralık ayında benzer şekilde bizde 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Cumhurbaşkanının faizler hakkındaki mesajlarını dinliyor olacaklardır" dedi.