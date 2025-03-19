Takım elbise için 906 TL, gömlek için 91 TL giysi yardımı yapılacak: Memura giysiden tasarruf

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılında memurlar için yapılacak giysi yardımını açıkladı.

Açıklanan desteğe tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Devletin kendi çalışanlarına reva gördüğü bu sefalet yardımı kabul edilemez” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı” genelgesi yayımlandı. Genelgede 2025 yılında memurlar için yapılacak giysi yardımı açıklandı. Nakdi yapılacak olan giyim yardımındaki fiyatların düşük olması dikkat çekti.

Buna göre memurlara; bir takım elbise için 906 lira 36 kuruş, yazlık takım elbise için 898 lira 62 kuruş, ayakkabı için 255 lira 76 kuruş, yağmurluk için 196 lira 62 kuruş, pantolon ve etek için 192 lira 3 kuruş, gömlek-bluz-yelek-tişört 124 lira 5 kuruş, iş gömleği için 91 lira 43 kuruş verilmesi uygun görüldü.

‘SEFALET YARDIMI’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, memurlara yapılan giysi desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Verilen desteği “akılla, mantıkla ve vicdanla dalga geçmek” olarak yorumlayan Özbay, “Rakamlara bakınca, sanırsınız ki Türkiye’de hayat pahalılığı yok, enflasyon canavarı memurların maaşlarını eritmemiş, her şey güllük gülistanlık. Takım elbise: 906.36 TL. Bu paraya bırakın kaliteli bir takım elbiseyi, düzgün bir pantolon bile bulamazsınız. Sayın Mehmet Şimşek ve bakanlık yetkilileri 91 TL’ye gömlek alabilecekleri bir yer biliyorlarsa adres versinler” diye konuştu.

EğVerilen rakamların TÜİK’in “makyajlı enflasyon verilerinden” bir farkı olmadığını söyleyen Özbay, “Gerçeklerle hiçbir alakası olmayan bu yardımla, kamu çalışanlarının alım gücü hiçe sayılıyor. Sayın bakan, siz bu parayla giyinebiliyor musunuz? Memurların alın teriyle dalga geçmeye son verin. Gerçek piyasa koşullarına uygun, insanca yaşayabilecekleri bir yardım ve maaş düzenlemesi yapın. Devletin kendi çalışanlarına reva gördüğü bu sefalet yardımı kabul edilemez” dedi.