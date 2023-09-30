Takip sistemi kurulacak… Gençlere vergisiz cep telefonunda yeni ayrıntılar

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:58

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlar toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üniversitelilere 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceklerini duyurdu.

Teknik ayrıntıları netleşince Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenlemenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

PTT.AVM'DEN SATIN ALACAKLAR

Telefon ya da bilgisayar satın alan gençler, bunu beyan ettikten sonra yardım desteği altında hesaplarına 5 bin 500 TL iade edilecek. Yani önce ödeme yapılacak, ödenen paradan 5 bin 500 TL iade alacaklar.

CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre, Pttavm.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek. Telefon ve bilgisayarlar için vergisiz telefon ve bilgisayarlar gibi özel bir sekme açıklanacak.

TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Öğrenciler vergisiz telefonu aldıktan sonra kullanımları incelecek. Yani telefonların vergisinin ödenmesinden sonra telefonların kimde olduğu da tespit edilecek. Bunun sebebi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kullanıp kullanmadığını takip etmiş olacak. Bir öğrencinin ihtiyacı yoksa vergisiz telefon imkanından başka birinin yararlanmasının önüne geçilmesi için takip sistemi kurulmuş olacak.

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET İÇİN YAŞ VE OPERATÖR FARK ETMİYOR

Ücretsiz 10 GB internet için baz alınacak özellik yaş değil üniversiteli olması olacak. Yani 17 yaşında üniversiteyi kazanan gençler de bu imkandan yararlanabilecek.

Hattın T.C. kimlik numarasına tanımlanması planlanmamakla birlikte ekim ayı ortasında 10 GB internetin kullanılması hedefleniyor. BTK çalışmaları denetleyen bir kurum olacak. 3 operatör arasında seçim yapıp alabilecekler. Her ay 10 GB internet yenilenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları arasında evlilik yardımı da vardı. Bunun için altyapı çalışması var önce fon oluşturulacak ardından hayata geçirilecek. Evlilik hazırlığı yapan gençlere sıfır faizli kredi için ekim ayı bekleniyor.

1 Ekim itibarıyla Meclis açıldığında ekim ve kasım ayları içerisinde hayata geçirilecek bir uygulama yolacak