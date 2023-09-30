Dilan Polat'ın 56 mağazasının sermayesi... 'Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az'

Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:54

Güncelleme: 30.09.2023 - 09:54

Yaptıkları harcamalarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında Dilan Polat, eşi Engin Polat ile kardeşi Sinem Sıla Doğu geliyor.

Armağan Çağlayan'ın programında para kaynağını açıklayan Dilan Polat "130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?" demişti.

Geçen günlerde Muhammed Yakut Erk Acarer’in yayınında "Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine…” dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dilan Polat’ın yaptığı harcama üzerinden yaptığı hesaplamada, yıllık ödemesi gereken verginin 500 milyon lira olduğunu hesapladı. Oysa Polat’ın son 6 yılda ödedi vergi miktarı ise 6 milyon seviyesinde. Bu şirketlerden ikisinin ise ödenmeyen vergi borcu bulunuyor.

56 MAĞAZASININ SERMAYESİ 5 MİLYON TL

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, Dilan Polat’ın Türkiye genelindeki 56 mağazasının bağlı olduğu şirket Dilan Polat Güzellik Kozmetik San. Ve Tic. AŞ. Bu şirket Kasım 2017’de kuruldu. Şirketin kayıtlı sermayesi 5 milyon TL. Şirketin sermayesi Dilan Polat'a ait.

Şirketin yönetiminde, Engin Polat’ın kardeşi Alper Kürşat Polat bulunuyor. 56 şubeli şirket son 6 yılda 5 milyon 809 bin 701 lira vergi ödedi. Bu rakam yıllık 980 bin TL’ye denk geliyor. Bu şirketin, vadesi geçmiş vergi borcu ise 96 bin 715 TL.

ESTETİK ŞİRKETİNİN ÖDENMEYEN VERGİ BORCU ÇIKTI

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yönetiminde olduğu D Polat Estetik Sağlık Hizmetleri AŞ ise Ekim 2021’de kuruldu. Bu şirketin kayıtlı sermayesi 100 bin TL. Polat çiftine ait şirket şimdiye dek 148 bin 541 TL vergi ödedi. Bu şirketin ödenmeyen vergi borcu ise 11 bin 112 TL.

MÜCEVHERAT ŞİRKETİ 73 BİN TL VERGİ ÖDEDİ

Engin Polat’ın kardeşi Alper Kürşat Polat ile Ali Güray Kapusuzoğlu ve Tacettin Kaleli’nin yönetiminde olduğu Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama Ve Ticaret AŞ ise Mayıs 2022’de kuruldu. Şirketin kayıtlı sermayesi 2 milyon TL. Bu şirketin ödediği vergi ise 73 bin 178 TL.

SILA DOĞU'YA AİT 3 ŞİRKET VAR

Dilan Polat’ın kardeşine ait Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şti. ise 11 Ocak 2023’te kuruldu. Bu şirketin kayıtlı sermayesi 50 bin TL. Bu şirketin ödediği vergi ise 140 bin 073 TL olarak kayıtlara girdi. Sinem Sıla Doğu’nun sahibi olduğu Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat Ve İhracat San. Tic. Limited Şirketi ise Ekim 2020’de kuruldu. Şirketin sermayesi 50 bin TL. Şirket bugüne dek 66 bin 357 TL vergi ödedi.

Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi isimli şirket ise Nisan 2019’da kuruldu. 50 bin TL sermayeli şirket şimdiye dek 1 milyon 540 bin TL vergi ödedi.