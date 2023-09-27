Erdoğan açıkladı! İşte gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin ayrıntıları...

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Erdoğan açıkladı! İşte gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin ayrıntıları...

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2023 Çarşamba, 12:12
öğrencilere vergisiz telefon vergisiz telefon Recep Tayyip Erdoğan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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