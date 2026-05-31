Takipteki borçlarda rekor artış! BDDK verileri bir yılda yüzde 82’lik artışa dikkat çekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Mayıs 2025 haftasında 395 milyar 576 milyon lira olan toplam takipteki alacaklar, 15 Mayıs 2026 haftasında 718 milyar 880 milyon liraya yükseldi.

Böylece bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar bir yılda 323 milyar 304 milyon lira arttı. Yüzde 81,7'lik yükseliş, ekonomik daralmanın hem hane halkı hem de işletmeler üzerindeki etkisinin derinleştiğine işaret etti.

GEÇİM KRİZİ BORÇLARI BÜYÜTTÜ

Yüksek enflasyon karşısında gelirlerin erimesi ve temel ihtiyaçların dahi kredi kartı ile karşılanmaya başlanması, bireysel borçlardaki bozulmayı hızlandırdı.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklanan takipteki alacaklar son bir yılda 165 milyar 927 milyon liradan 294 milyar 684 milyon liraya yükseldi. Bu kalemdeki artış 128 milyar 757 milyon lira olurken, yıllık yükseliş oranı yüzde 77,6 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK SORUN İHTİYAÇ KREDİLERİNDE

Tüketici kredileri içinde en dikkat çekici artış ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Geçim harcamalarını karşılamak amacıyla kullanılan ihtiyaç kredilerinde takipteki alacaklar bir yılda 80 milyar 630 milyon liradan 137 milyar 487 milyon liraya çıktı.

Böylece ihtiyaç kredilerinde takibe düşen borç miktarı yüzde 70,5 arttı.

Konut kredilerinde takipteki alacaklar yüzde 61,7 yükselişle 1 milyar 323 milyon liraya, taşıt kredilerindeki takipteki alacaklar ise yüzde 69,9 artışla 435 milyon liraya ulaştı.

KREDİ KARTLARINDA ALARM ZİLLERİ

Vatandaşların günlük yaşam giderlerini karşılamak için giderek daha fazla başvurduğu kredi kartlarında da tablo ağırlaştı.

BDDK verilerine göre bireysel kredi kartlarından kaynaklanan takipteki alacaklar son bir yılda 84 milyar 222 milyon liradan 155 milyar 437 milyon liraya yükseldi. Böylece kredi kartı borçlarında takibe düşen tutar yalnızca bir yılda 71 milyar 215 milyon lira arttı.