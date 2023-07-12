Taksicilerden 'zama zam' talebi: UKOME'de görüşülecek

Yayınlanma: 12.07.2023 - 20:54

Güncelleme: 12.07.2023 - 21:11

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na iletilen İstanbul'da taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin 27 Temmuz'da gerçekleşecek UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

İstanbul'daki bazı taksiciler zam talebinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken bazı vatandaşlar ise taksi ücretlerinin mevcut haliyle yüksek olduğunu ifade etti.

Taksimetre ücretlerine en son 7 ay önce zam yapıldığını ifade eden Aksu, "7 ayda ülke genelinde giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde tarife değişiklikleri oldu. Zamlar yapıldı" dedi.

'İNŞALLAH YÜZDE 100 ZAM ALMIŞ OLURUZ'

Komisyonun değerlendirmesinin ardından teklif için "İnşallah yüzde 100 oranında zam almış oluruz" diyen Aksu, taksinin toplu taşımadan ucuz olduğunu iddia etti.

Aksu, "İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar" dedi.