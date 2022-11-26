Talep görmeyince fiyatı düştü
Marmara ve Karadeniz'i etkisi altına alan lodos sebebiyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi. Tekirdağ'da hamsinin kilosu 25 liradan tezgahlarda yerini alırken, yurttaşların balığa talep göstermediği ifade edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında balık tezgahlarını süsleyen hamsi 25 liradan alıcı buldu. Pazarın başladığı ilk saatlerde 30 liradan satılmaya başlayan hamsi, fazla alıcı bulmayınca 25 liraya indi. Fiyatların lodos sebebiyle yükseldiğini söyleyen balıkçılar ise masrafların arttığını ifade ederek havaların düzelmesiyle balık fiyatlarında azalmanın olacağını belirtti.
"KİLOSU 30 LİRAYDI"
Balıkçı Ali Akkurt yaptığı açıklamada, “Hamsi; Karadeniz, İğneada’dan geliyor. Ama millet yemiyor, kaçıyor. Kilosu 30 liraydı, 25 yaptık. Millet yemiyor. Hamsi 25 lira, ince görüyorsunuz. Biz de şaşırdık. Böyle bir dünya yok. Bazı arkadaşlarımız tezgahı açmadı” dedi.
Balıkçı Mustafa Koltuk ise, “Hamsinin kilosu bugün 25 lira. Lodos olmasaydı kilosu 15-20 liraya giderdi. Halk yesin, tüketsin. Balık çoğalsın, halk yesin. Balık yok, bir yerden bir şeyler gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Benzine indirim geldi
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..