Yeni emeklilik sistemi TES, Orta Vadeli Program kapsamında duyuruldu. Yeni OVP döneminde Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin kurulacağı açıklandı. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES zorunlu mu? TES kimleri kapsayacak, ne zaman yürürlüğe girecek?

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak kurgulanmıştır.

TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlanmıştır.

TES NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. Uygulama, 2026'nın ikinci yarısında başlayacak.