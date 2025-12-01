Tapu sahipleri dikkat: Emlak vergisi ödemesini bugün yapmayan gecikme zammı ödeyecek!

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit için süre bugün sona eriyor. Bina, arsa ve işyeri sahipleri, ödemelerini yapmadıkları takdirde gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak.

Ödemelerini tamamlamak isteyen yurttaşlar, belediyeye gitmeden e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabiliyor. Böylece borç sorgulama ve ödeme birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Emlak vergisi, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye gidilerek veya belediyelerin e-Devlet entegrasyonu sayesinde online olarak ödenebiliyor. Bu yöntem, yurttaşlara zaman ve işgücü tasarrufu sağlıyor.

HANGİ YURTTAŞLAR MUAF?

Bazı gruplar emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor:

Tek konutu olan ve brüt 200 metrekareyi aşmayan emekliler

Emekli dul ve yetim aylığı alanlar

Engelliler

Gaziler

Geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler

Bu mükellefler, yıl boyunca vergi ödemekle yükümlü değil.

GECİKME DURUMUNDA ZAM UYGULAMASI

Ödemelerini zamanında yapmayanlar, her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı ödeyecek. Uzmanlar, ek mali yükümlülüklerden kaçınmak için ödemelerin süresinde yapılması gerektiğini vurguluyor.