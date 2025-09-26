Tapu sahipleri dikkat: O işlemi yapmamak dolandırıcılığa kapı aralıyor!

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakaları, mülk sahiplerini yeni risklerle karşı karşıya bıraktı. Kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin, e-Devlet üzerinden satış, ipotek veya devir işlemleri yaparak başkalarının tapularını ele geçirebildiği bildirildi. Bu durum, vatandaşların mal varlıklarını ciddi bir tehlike altına sokuyor.

TAPU GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNERİLEN ADIM

Uzmanlar, taşınmazlarını güvence altına almak isteyen vatandaşların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” hizmetini kullanmasını tavsiye ediyor.

'İŞLEM YAPILAMAZ BEYAN TESİSİ' NEDİR?

“İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi”, tapu kayıtlarına eklenen resmi bir güvenlik beyanı olarak tanımlanıyor. Bu işlem sayesinde, mal sahibinin izni olmadan satış, devir veya ipotek gibi hiçbir işlem gerçekleştirilemiyor. Kısıtlama yalnızca mal sahibinin talebiyle kaldırılabiliyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN TAPU KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

e-Devlet’e giriş yapın: TC kimlik numaranız ve şifrenizle turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın. “Web Tapu” araması yapın: Arama çubuğuna “Web Tapu” yazarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetini seçin. Beyan işlemleri menüsünü açın: Sol menüden “Beyan İşlemleri” sekmesine girin. İşlem Yapılamaz Beyanı oluşturun: Adınıza kayıtlı taşınmazlar için “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneğini işaretleyin.

Bu adımlar tamamlandığında, tapu kayıtlarına izinsiz erişim engelleniyor ve yalnızca mal sahibi beyanı kaldırırsa işlem yapılabiliyor.