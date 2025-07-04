Tapu sahipleri dikkat: O kalemlere büyük zam geliyor!

İstanbul’daki emlak piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediyeler tarafından güncellenen rayiç bedeller, bazı bölgelerde çok ciddi oranda artırıldı. Özellikle bazı sokaklarda bedellerin önceki yıllara göre on katına çıktığı ifade ediliyor. Bu değişiklik, hem mevcut ev sahiplerini hem de yeni konut almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

RAYİ Ç BEDELLERDEK İ ARTIŞ PİYASAYI SARIYOR

2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek yeni rayiç bedeller, emlak vergileri ve tapu harçlarına doğrudan yansıyacak. Rayiç bedel, her yıl yenilenen ve taşınmazların piyasa değerini gösteren resmi bir ölçüttür. İstanbul'da yapılan son güncellemeyle bazı cadde ve sokaklardaki rayiç bedellerin yüzde 1000’e varan artış gösterdiği bildiriliyor.

Örneğin, bazı semtlerde birkaç yıl önce belirlenen bir arsanın değeri 10 katına kadar çıkarken, kimi bölgelerde yeni metrekare fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Muhtarlıklarda askıya çıkarılan listeler, yurttaşlar arasında yoğun tartışmalara neden oldu.

TAPU HAR ÇLARINDA VE VERG İLERDE Y ÜKSEL İŞ KA ÇINILMAZ

Emlak piyasasında bu gelişme, özellikle alım-satım işlemleri üzerinde doğrudan etkili olacak. Tapu harcı, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında tahsil ediliyor. Artan rayiç bedeller, bu oranların hesaplandığı değerleri de yukarı çekecek. Örneğin, 1 milyon TL'lik bir evin tapu harcı 20 bin TL iken, rayiç bedelin yükselmesiyle bu tutarın 40 bin TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Yükselen bedeller nedeniyle alıcıların ve satıcıların mali yükü ciddi biçimde artacak. Bu durumun piyasa dinamiklerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ VE İTİRAZLAR GELİYOR

Yeni düzenlemeler sonrasında birçok yurttaş, rayiç bedel artışlarına karşı şikayet ve itirazlarını dile getirmeye başladı. Ancak yetkililerden henüz bu itirazlara yönelik resmi bir adım atılmadı. Rayiç bedellerdeki değişikliğin emlak sektöründe uzun süre gündemde kalması bekleniyor.

RAYİ Ç BEDEL NED İR?

Rayiç bedel, taşınmazların (ev, arsa, arazi vb.) piyasa koşullarına göre belirlenen değerini ifade eder. Emlak vergisi, tapu harcı gibi yasal işlemler bu bedel üzerinden hesaplanır. Bu nedenle rayiç bedeldeki artış, doğrudan mülk sahiplerinin maliyetlerine yansır.