Tapu sahipleri dikkat: Ödeme yapmayanlar faiz ödeyecek! Son gün yaklaşıyor...

Türkiye genelindeki taşınmaz sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu 2025 yılına ait emlak vergisinin ilk taksitinin ödeme süresi 31 mayıs’ta sona eriyor.

Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için ödemeler 2 haziran pazartesi gününe kadar yapılabilecek. Vergi borçları, ilgili taşınmazın bağlı olduğu belediyelerin internet siteleri üzerinden ya da doğrudan belediye vezneleri aracılığıyla ödenebiliyor.

KİMLER MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR?

Kanunda belirtilen özel şartları sağlayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. İşte detaylar:

TEK KONUTU OLAN EMEKLİLER VE GELİRİ OLMAYAN YURTTAŞLAR

Hiçbir geliri olmayan bireyler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları, belirlenen kriterleri sağladıkları takdirde vergi muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu kişiler sadece bir konuta sahip olmalı ve konutun brüt alanı 200 metrekareyi aşmamalı.

EMEKLİLER İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

Emeklilerin bu muafiyetten faydalanabilmesi için emekli maaşı dışında herhangi bir gelire sahip olmamaları gerekiyor. 2024 yılı için banka faizi ya da temettü gibi menkul sermaye gelirleri 230 bin TL’yi geçmeyen emekliler, diğer şartları sağlamaları durumunda vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

EMEKLİ EŞLERİN ORTAK KONUTLARI

Her ikisi de emekli olan eşlerin birer konutu varsa ve sadece birinde yaşıyorlarsa, diğeri kiraya verilmemişse her iki konut da vergi dışı kalabiliyor. Ancak kiraya verilen taşınmazlar için vergi ödemesi zorunlu hale geliyor.

İŞYERİ, ARSA VE ARAZİLER ETKİLİ Mİ?

Emeklilerin ikamet ettikleri konutun dışında işyeri, arsa veya araziye sahip olmaları vergi muafiyetine engel oluşturmuyor. Ancak bu taşınmazlardan kira geliri elde edilmemesi şart.

SGK'DEN BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hem emekli hem de dul veya yetim aylığı alan bireyler de bu muafiyet kapsamına giriyor. Burada önemli olan, elde edilen gelirlerin aktif kazanç olarak değerlendirilmemesi.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN MUAFİYET ŞARTLARI

Engelli bireylerin gelir şartı aranmaksızın tek bir konuta sahip olmaları yeterli. Ancak konut, engelli bireyin değil ailesinin üzerine kayıtlıysa muafiyet uygulanmıyor.

GELİRİ OLMAYAN EV HANIMLARI

Geliri bulunmayan ev hanımları da, eşlerinin ya da çocuklarının gelir durumu dikkate alınmaksızın, diğer şartları sağlamaları hâlinde vergi muafiyetinden faydalanabiliyorlar.

ÖDEME SÜRESİ YAKLAŞIYOR

31 Mayıs’a kadar yapılacak ödemelerle gecikme cezası uygulanmadan borç kapatılabiliyor. Muafiyet durumundan emin olmayan vatandaşların bağlı oldukları belediyelere başvurarak bilgi almaları ve gerekli belgeleri temin etmeleri önemli.

GECİKME DURUMUNDA NE OLUR?

Emlak vergisi ödemesinin geciktirilmesi halinde her geçen gün için gecikme zammı uygulanıyor. 14 kasım 2023’te yüzde 3,5 olan bu oran, 21 mayıs 2024 itibarıyla yüzde 4,5’e yükseltildi.