Tapu sahipleri dikkat! Yanlış imza haklarınızı elinizden alabilir

Türkiye, coğrafi yapısı nedeniyle yüksek deprem riski altında bulunuyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm projeleri yalnızca şehirlerin güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda tapu sahipleri için kritik kararlar alınmasını zorunlu kılıyor.

Uzmanlara göre sürecin en önemli adımlarından biri, hak sahiplerini güvence altına alacak sağlam bir sözleşme imzalamak. Doğru hazırlanmış bir sözleşme ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçerek en büyük güvenceyi sağlıyor.

SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN KRİTİK MADDELER

Kentsel dönüşümde hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için sözleşmelere eklenmesi gereken yedi önemli madde öne çıkıyor.

Proje detayları net olmalı

Başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat bilgileri, teslim süresi ve teknik ayrıntılar sözleşmede açıkça yer almalı.

Eski ve yeni değerler belirtilmeli

Yeni verilecek daire veya arsa payı mevcut mülkle karşılaştırılmalı, değer artışlarının nasıl paylaşılacağı netleştirilmeli.

Hukuki güvenceler tanımlanmalı

Kiracılara tanınan geçici konut hakkı, tahliye süreçleri ve dava durumundaki haklar ayrıntılı biçimde yazılmalı.

Sigorta ve teminat şartı eklenmeli

İnşaat süresince oluşabilecek hasarlara karşı sigorta yapılmalı, müteahhitin mali güvencesi teminatlarla desteklenmeli.

Ödeme planı netleşmeli

Hak sahiplerine verilecek konutların ödeme koşulları, katkı payları ve ek masraflar ayrıntılı şekilde sözleşmeye eklenmeli.

Yasal izinler belgelenmeli

Tüm ruhsatların tamamlandığı belgelerle gösterilmeli, uyuşmazlıklarda çözüm yolları sözleşmede yer almalı.

Esneklik maddeleri bulunmalı

Uzun vadeli projelerde doğabilecek revizyon ihtiyaçlarına karşı, hak kayıplarını önleyecek esnek hükümler konulmalı.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecine katılan tapu sahiplerinin bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Sözleşme imzalanmadan önce tüm maddeler dikkatle incelenmeli, gerekirse bir hukukçudan destek alınmalı. Atılacak sağlam bir imza, ileride yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçebilir.