Tarih belli oldu! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Milyonlarca yurttaş, çalışan emekliye yönelik 5 bin TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Çalışan emeklilere de bir defaya mahsus verilecek ikramiye ödemelerinde tarih belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:56
Tarih belli oldu! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
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Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defalığına verilen ikramiye 5 bin TL ikramiye 11-15 Kasım tarihlerinde ödendi.

Bir defaya mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinden çalışan emeklilerin de yararlanacağı açıklanmıştı.

TARİH NETLEŞTİ

Habertürk'ün haberine göre, TBMM'de görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki 27 Aralık Çarşamba günü yasalaştırılacak. 

AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor.

Bankalara gerekli talimatlar iletildiği ve hazırlıkların yapıldığı belirtildi. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini alacağı ifade edildi.


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