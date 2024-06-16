Tarih belli oldu! Madeni 5 TL ne zaman piyasaya çıkıyor?

Yayınlanma: 16.06.2024 - 09:52

Güncelleme: 16.06.2024 - 09:52

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de, 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.

Ekonomim'in haberine göre, madeni paraların piyasaya sürüleceği tarih belli oldu.

Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.

Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.