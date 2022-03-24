Son Dakika: Tarih verdiler... Motorine büyük zam geliyor!

24 Mart 2022 Perşembe, 09:25

Akaryakıta zam furyası devam ediyor. Fahiş zamların ardından gelen indirim haberleri ise kısa sıra sürdü. Motorine büyük bir zammın daha geleceği belirtildi.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, bu gece motorine gelecek zammın 1 TL 37 kuruş olacağı öğrenildi.

Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. Dün, benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayanmıştı.



