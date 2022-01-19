Tarih verildi: Bakan Nebati'den ekonomistlerle toplantı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Ocak cumartesi günü saat 14:30’da piyasa katılımcıları ve ekonomistlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplantı yapacak.
BloombergHT'nin haberine göre, Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerinin ardından geçtiğimiz hafta da iş dünyasının kadın temsilcileri ile bir araya gelmişti.
İş kadınları yapılan ve yaklaşık 5,5 saat süren toplantıda Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin hedefler de değerlendirildi.
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