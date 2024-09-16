Tarım, gıda ve içecek sektöründen yılın ilk 7 ayında milyar dolarlık ihracat

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:12

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, Türkiye tarım, gıda ve içecek sektörü 2024 Ocak-Temmuz dönemine ilişkin verileri paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan TGDF Veri Paneli'nden derlenen bilgilere yer verildi. Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörü, yılın 7 aylık döneminde ihracatını 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5,8 artırarak 16,3 milyar dolardan, 17,2 milyar dolara çıkardı.

Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 17,7 azalışla 16 milyar dolardan 13,1 milyar dolara geriledi. Böylece, yılın 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 4,1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Temmuz 2024 itibarıyla 7 aylık dönemde, ihracatını en çok artıran sektör 1,7 milyar dolarla sert kabuklu meyveler sektörü olurken, sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış gösterdi.

1 milyar 730 milyon dolarlık ihracat ile şeker ve şekerli mamuller sektörü en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler sırlamasında ikinci sırada yer aldı. Sektör, 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7,5 artırmayı başardı. Üçüncü sırada ise, geçen yıla göre ihracatı yüzde 24,5 azalan bitkisel yağ sektörü yer alırken, sektörün ihracatı 1 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024'ün ilk 7 ayında en çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında ilk sırada 3 milyar 633 milyon dolarlık ithalat ile hayvan yemi sektörü yer aldı. Sektörün ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüş gösterdi.

Bitkisel yağ sektörü ise 2 milyar 268 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirirken, 2023'ün 7 aylık dönemine göre ithalatı yüzde 24 azalan sektör, en çok ithalat gerçekleştiren sektörler sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada bulunan un sektörünün ithalatı ise yüzde 55 düşüşle 1 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜLKE IRAK

2024'ün ilk 7 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında ise 790 milyon dolarlık ihracat yapan fındık içi, ilk sırada yer aldı. Fındık içi ihracatındaki artış yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İkinci sırada, ihracatı yüzde 6 azalışla 770 milyon dolara gerileyen buğday unu bulunurken, üçüncü sıra 600 milyon dolarlık ihracatla ayçiçeği yağının oldu.

Ayçiçeği yağının ihracatı 2023'e göre yüzde 1,4 düşüş gösterirken, yılın ilk yarısında en çok ithalatı gerçekleştirilen ürün 1,2 milyar dolarla soya fasulyesi oldu. Soya fasulyesi ithalatındaki düşüş yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

En çok ithalatı gerçekleştirilen ikinci ürün olan buğdayda ise ithalat yüzde 59,5 azalarak 1 milyar dolara geriledi. Ham Ayçiçek yağı ithalatı ise ilk 7 ayda 886 milyon dolara geriledi. Söz konusu ürünün ithalatı yüzde 27,9 azalsa da en çok ithalatı yapılan ürünler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ihracatın yüzde 9,7 arttığı Irak, 2,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 17 artışla 1,2 milyar dolara ulaşırken, üçüncü sırada 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen Rusya yer aldı.

Rusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 azaldı. En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında da ithalatın 2023'e göre yüzde 41 azaldığı Rusya geldi. Rusya'dan yapılan ithalat 2,2 milyar dolar oldu. İkinci sırada ise 1,2 milyar dolarlık ithalatın gerçekleştirildiği Ukrayna yer aldı. Ukrayna'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,3 azaldı. Yüzde 4,5 azalışla 1,2 milyar dolarlık ithalatın yapıldığı Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.