TÜİK: İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 46,35 arttı, ağustosa göre geriledi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:57

Güncelleme: 11.09.2024 - 10:58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı inşaat maliyet endeksi istatistiklerini yayımladı. İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 artış gösterdi.

İŞÇİLİK ENDEKSİ YÜZDE 57,38 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 artış gösterdi.,

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN YILLIK YÜZDE 45,01

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47, işçilik endeksi yüzde 2,40 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,58, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.