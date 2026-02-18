Tarım işçilerinin 115 lirasını kestiler!

Mersin ve Adana yöresinde tarım işçileri, geçtiğimiz ekim ayında, yevmiyelerin artırılması için 9 gün iş bırakma eylemi yaptı. O süreçte Akdeniz İhracatçı Birliklerinin girişimiyle işçiler, ihracatçılar ve Ziraat Odaları masaya oturdu ve yevmiyelerde iyileştirme yapılıp 2026 yılının ilk 8 ayında yevmiyelerinin 1500 TL olması konusunda uzlaşma sağlandı.

Binlerce tarım işçisi, 2026 yılında 1500 TL yevmiye alacakları düşüncesiyle tarla ve bahçelerde çalışmaya başladı ancak Ziraat Odaları 14 Şubat tarihinde yeni bir protokol yaparak işçi yevmiyelerini 1385 liraya düşürdü.

Güvencesiz İşçiler Derneği Başkanı Nurettin Özdemir, dernek binasında düzenlediği toplantıda Ziraat Odalarının kararına tepki gösterdi.

Özdemir, 2025 yılında yaptıkları 9 günlük iş bırakma eyleminin ardından, yevmilerin yılbaşına kadar 1200 TL, 2026 yılının ilk 8 ayında ise 1500 TL olması konusunda taraflarla anlaştıklarını hatırlattı.

“Bizim ücretlerimizi adaletsizce 1385 lira yaptılar” diyen Özdemir şunları söyledi:

“Tarafların özgür iradesiyle 14 Şubat 02. 2026 tarihinde imza altına alınan protokol açık ve bağlayıcı hükümler içermektedir. Daha önce AKİB tarafından onaylanan ve 1500 TL olarak uygulanan günlük yevmiye, tarafların mutabakatı ve atılan imzalar ile yürürlüğe girmiş ve fiilen uygulanmıştır. Ancak sonrasında yevmiyelerin1385 TL'ye düşürüldüğü tarafımızca öğrenilmiştir. Bu indirime ilişkin protokolde imzası bulunanların Adana Ziraat Odaları başkanları olduğu açıktır. Söz konusu imzayı atan şahıslar alınan bu kararın hem hukuki hem de idari sorumluluğunu taşımaktadır. Kazanılmış hak niteliği taşıyan ve fiilen uygulanmış olan 1500 TL yevmiyenin geriye çekilmesi kabul edilemez bir hak kaybıdır. Bu nedenle atılan imzaların derhal geri çekilmesi ve eski protokol hükümlerine eksiksiz uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde işçilerin emeğini ve alın terini korumak adına hem siyasi hem de hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı, gerekli başvuruların ve girişimlerin yapılacağını kamuoyuna bildiririz. İşçilerin hakkının hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade edilmeyecektir. Protokol hükümlerinin geriye dönük uygulanması, ücretlerin eksik ödenmesi ya da kazanılmış hakların ihlal edilmesi halinde doğacak tüm sonuçların sorumluluğu bu karara imza atanlara aittir. Bizler, kazanılmış hakların ve mevcut protokol hükümlerinin arkasındayız. Daha düşük ücret dayatmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.”