Tarım işçilerinin çocuklarının çileli okul yolu
Bursa Yenişehir’de mevsimlik işçilerin çocukları okula gidebilmek için çamurlu yollarda 3 kilometre yürüyor, ödevlerini çadırda yapıyor.
Bursa Yenişehir’de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yaşayan 4 öğrenci okuyabilmek için büyük çaba göstermek zorunda. Okula gidebilmek için servis güzergahı dışındaki çamurlu yolu yürümek zorunda kalan öğrenciler ödevlerini de çadırda yapıyor.
Menteşe Mahallesi’nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı çadırlarda yaşayan 4 öğrenci sabah erken saatlerde yola düşüyor. Köy meydanından kalkan servise gitmek için her sabah 3 kilometre yürüyor. Servisle 6 kilometre uzaklıktaki okullarına giden öğrenciler ödevlerini de çadırlarda yapıyor.
Öğretmen olmak isteyen 1’inci sınıf öğrencisi Gülizar Apaydın, “Büyüklerden okumak için yardım istiyorum. Yürümek zor oluyor” dedi. 1’inci sınıf öğrencisi İlknur Tekin de “Büyüyünce doktor olup hasta olan insanlara bakmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Mevsimlik işçi Mehmet Nuri Tekin ise “Çocuklar için servis istiyoruz. İhtiyaçları var çadırlarda yaşıyoruz” çağrısında bulundu.
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