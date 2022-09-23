Teknolojinin tarım sektöründeki önemi her geçen gün artıyor

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler sonrası tarımda teknolojinin kullanımı konusunun önemi artıyor. Tarımda dijitalleşmeyi ve Türkiye’nin bu konudaki pozisyonunu Cumhuriyet’e değerlendiren Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri (TABİT) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yıldırım, bu alanda ulusal politikaya ihtiyaç olunduğuna dikkat çekti.

Tarımda teknoloji kullanımı konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğumuzu belirten Yıldırım, hükümetlerin ulusal ölçekli plan hazırlaması gerektiğini söyledi. Özel sektörün de bu alanda politikalar üretmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Özel sektörü en gelişmiş ABD’de bile devlet, üniversiteleri destekleyerek teknoloji ve nitelikli bilgiyi halka indirmeye çalışıyor. Bizde maalesef son dönemlerde bürokraside tarımsal teknolojiler konusu öncelikli hale gelemiyor. Bu nedenle biz Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri (TABİT) olarak geliştirdiğimiz çözümleri ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını bize bildiren ülkelere götürerek uygulamayı tercih ediyoruz. Cezayir, Özbekistan, Nijer bu ülkelerden”

TUTARLI POLİTİKALAR YOK

Tarımda teknoloji denilince akla yalnızca drone ile ilaçlamanın geldiğini söyleyen Yıldırım, “Tarımda teknoloji kullanımı oldukça yaygın hale getirilebilir. Çiftçilerimiz üretimini teknolojiden aldığı bilgilerle daha verimli hale getirebilir ama bunun için sağlıklı bir politika yapıcıya ihtiyaç var. Bakanlık çok uzun zamandır bu konuda maalesef tutarlı politikalar izleyemiyor” dedi. Yıldırım, çiftçinin doğru bilgi verildiğinde en doğru kararı verebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Yıldırım, teknolojiyle yapılabilecek şeylerin fazla olduğuna dikkat çekti ve ekledi: “Ancak bunun için altyapıdan çok bir kullanıcı bilinci oluşturulması gerekiyor. Bunu da devlet-özel sektör birlikte yapmalıyız.” Teknolojinin bir bıçak gibi olduğunu, iyi insanın elinde faydalıyken kötü insanın elinde ölümcül bir silaha dönüşebileceğini belirten Yıldırım, bu konuda sorumlu yer olarak Tarım Bakanlığı’nı işaret etti. ? Haber Merkezi

"GENÇLERİ TARIMDA TEKNOLOJİ TUTAR"

“Teknoloji çiftçiliği daha kolay bir hale getirdiğine göre henüz vazgeçmemiş çiftçi gençleri doğru yönlendirme politikaları ile sistemin içinde tutabiliriz. Özellikle büyükşehir belediyelerinden umutluydum ancak onlar da geçmişteki alışkanlıklarını değiştirmediler ve popülist politikalardan vazgeçmediler. Özellikle tarımsal bölgelerdeki yerel yönetimlerin tarımsal yapıları revize ederek olağanüstü başarılar elde edebilmesi çok mümkün. Ancak bunu başarana pek rastlayamıyoruz.”

"YERLİ DRONE’A İHTİYAÇ VAR"

“Bir tarımsal işletmenin drone alması çok güzel olabilir. Ancak drone hem çok maliyetli hem modeli oldukça hızlı değişen bir teknoloji aleti. Türkiye’nin her parçasını kendisinin ürettiği drone’lara yönelmesi lazım. Özellikle tarımsal drone konusunda henüz o aşamaya gelemedik. Parçalarını dışarıdan getirerek yaptığımız drone’ları yerli üretim diye anlatıyoruz. Birçok şeyde olduğu gibi bu konuda da bir karmaşa söz konusu.”