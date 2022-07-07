Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü istifa etti

07 Temmuz 2022 Perşembe, 17:16

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, görevinden ayrıldı. Bayramali Yıldırım, tağşişli genel müdür skandalının ardından 2020 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile bu göreve atanmıştı.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Bayramali Yıldırım, önceki gün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında "helallik" isteyerek görevinden ayrıldı.

Habere göre Bayramali’nin, "Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile anlaşamadığını" gerekçe göstererek görevinden ayrıldığı iddia ediliyor.

REKOR ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Tarım Kredi Marketleri, 2021 yılında açıkladığı rekor zarar açıklamıştı. 2021 yılı sonunda Türkiye genelinde 700 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik Şirketi, tam olarak 249 milyon lira zarar etmişti.

Market sayısının artmasıyla Tarım Kredi Marketlerin zararının katlanması, sözde vatandaşa gıdayı ucuz fiyata temin etmek için kurulan market projesinin de sorgulanmasını gündeme getirmişti.