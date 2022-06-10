Üç maaşlı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın Turkcell’deki görevinden istifa etti

10 Haziran 2022 Cuma, 12:08

Hüseyin Aydın Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Turkcell’den yapılan açıklamada eski Ziraat Bankası Müdürü Hüseyin Aydın’ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından 56 bin TL maaş aldığı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Turkcell yönetiminden istifa etti. Aydın'ın yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Nail Olpak getirildi.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulu üyelerimizden Hüseyin Aydın yönetim kurulu üyeliğinden, Nail Olpak ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibarıyla istifaen ayrılmışlardır. Yönetim Kurulu, Aydın'ın istifasıyla boşalan üyeliğe, şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Olpak'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

56 BİN TL MAAŞ ALDIĞI AÇIKLANMIŞTI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Fahrettin Poyraz'ın yerine atanan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın üç yerden aylık toplam 136 bin 500 TL maaş aldığını açıklamıştı.

Yavuzyılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Aydın'ın Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 56 bin TL, Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 18 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nden ise 62 bin 500 TL aldığını kaydetmişti. CHP’li vekil, kaynak olarak Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı, Ziraat Katılım Bankası 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı ve eski genel müdür Fahrettin Poyraz’ın beyanını göstermişti.