Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısını artıracak

14 Ekim 2022 Cuma, 10:00

Yüksek enflasyon sürecinde uygun fiyatlarla tüketici için alternatif olması beklenen ancak eleştirilerin de odağında Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) market sayılarını artıracaklarını, ürünlerin daha yaygın olacağını ve üreticinin girdi maliyetlerine yönelik yatırımları artıracaklarını açıkladı. TKK Genel Müdürü Hüseyin Aydın 2023’ün ilk çeyreğinde 3 bin satış noktasına ulaşacaklarını açıkladı.

Aydın yaptığı açıklamada “İnsan kaynağı ve depolar ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Aksamalar oldu. Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük. Ben de depoda varken markette olmadığını gördüm ama bu durumu hızlıca toparlıyoruz. Depo ihtiyacımız vardı. Şimdi Hendek, Lüleburgaz, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır’da yeni depo yatırımları yaptık. Bunların yarısı açıldı. Halihazırda marketlerimizde satılan bin 600 ürünün 600’den fazlasını kendimiz üretiyoruz. Bunların içinde 200-250 üründe ciddi anlamda alt fiyat uyguluyoruz. O dönem haksız karşılaştırmalar yapıldı. Bizim üst kalite ürünümüz ile başka bir marka ürünün alt kalite ürünü kıyaslandı” dedi.

İLK ADIM KONYA, ANKARA VE MERSİN'DE

Aydın, Bakkal Projesiyle satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini önümüzdeki aydan itibaren Konya, Ankara ve Mersin’de projenin ilk adımlarının atılacağını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sanıldığının aksine kamu kurumu olmadığını ve kamuya ait herhangi bir varlık veya özkaynak kullanmadığını söyleyen Aydın, “1581 sayılı Kooperatifler Yasası herkesi bağladığı gibi bizi de bağlıyor. Çalışanlarımız da kamu personeli değil. Tarım Kredi’de yönetim tamamen seçimle geliyor. Tarım Kredi Grubu altında, satış kanalını yürüttüğümüz bin 615 kooperatif, 17 bölge birliği ve 204 hizmet bürosundan oluşan Merkez Birliği ve üretim kanalını yürüttüğümüz ve 18 şirketten oluşan Tarım Kredi Holding yer alıyor. Yılsonunda İSO 500’deki şirket sayımızı 5’e çıkaracağız; bunlar Gübretaş, Tarım Kredi Birlik, Tarım Kredi Yem, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Yağ. Hacim olarak yılda 10 milyon tonluk ticaret yapıyoruz. İstihdamın tartışıldığı dönemde 2022 yılında, her gün, tatil günleri de dahil, yeni 11 istihdam sağladık. Özkaynağımız 18 milyar TL. Bugünkü değerle değerlemek istesek en azından üçle çarpmamız lazım yani yaklaşık 60 milyar TL’lik özkaynağımız olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Öte yandan sosyal medyada çok izlenen bir videoda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin yurt dışında daha ucuz olduğu iddia edildi.