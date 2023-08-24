Tarım Kredi şirketleri faiz batağında
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketlerin Ocak-Haziran 2023 dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Şirketlerin altı aylık bilançoları, yüksek faiz giderlerini gözler önüne serdi. İktidarın, ekonomik krizi perdelemesi amacıyla görevlendirdiği Tarım Kredi şirketleri faize battı.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, yedi şirketin 2023’ün ilk yarısındaki faiz gideri 172 milyon 936 bin 578 TL olarak gerçekleşti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Pahalılığa karşı piyasayı balanse etmek” görevi yüklediği ve talimatıyla mağaza sayısını artıran Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik yüksek faiz gideriyle öne çıktı.
Şirketin altı aylık faiz gideri, 126 milyon 306 bin 354 TL olarak hesaplandı. Aynı şirket 2023’ün ilk yarısında 434.1 milyon TL zarar etmişti.
MİLYONLARCA LİRA FAİZE
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TK Market’in ardından 34 milyon 296 bin 236’lık faiz gideri ile Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi, ikinci sırada yer aldı.
TK Market ve TK Tedarik’in yanı sıra kooperatif iştiraki diğer beş şirketin 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderleri ise şöyle sıralandı:
- Lisanslı Depoculuk A.Ş: 3 milyon 737 bin 143 TL
- Lojistik A.Ş: 1 milyon 238 bin 83 TL
- İmece Plastik A.Ş: 6 milyon 279 bin 552 TL
- Teknoloji A.Ş: 1 milyon 79 bin 210 TL
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