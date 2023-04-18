Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde sabit fiyat kampanyası 1 ay uzatıldı
Tarım kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan sabit fiyat uygulaması bir ay uzatıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde, Ramazan ayı başında başlatılan ve 900 ürünü kapsayan ‘sabit fiyat’ kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimizde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyasına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak “Sabit Fiyat” kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”
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