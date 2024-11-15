Tarım-ÜFE yıllık yüzde 35,46 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 35,46 arttı, aylık yüzde 5,03 arttı.

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 35,46 arttı
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre Tarım-ÜFE’de, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,55 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu.


Etiketler: #Tarım #Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

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