TÜİK açıkladı: Konut satışlarında artış sürdü
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ekim ayında konut satışları artmaya devam etti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 artışla 165 bin 138 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri, Ekim 2024 verilerini açıkladı.
Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.
KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE YÜZDE 11,9 ARTTI
Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti.
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