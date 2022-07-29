Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tohumluk fiyatlarını açıkladı

29 Temmuz 2022 Cuma, 21:32

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tohumluk fiyatlarını duyurdu.

Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir" dedi.