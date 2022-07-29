Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tohumluk fiyatlarını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tohumluk fiyatlarının makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tohumluk fiyatlarını duyurdu.
Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir" dedi.
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