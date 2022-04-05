Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan sayılarını iki günde belirleme talimatı inandırıcı bulunmadı

05 Nisan 2022 Salı, 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği illerdeki hayvan sayılarını iki günde belirleme talimatı inandırıcı bulunmadı. Üreticilere bu konuda soru soran olmadığı belirtilirken Cumhuriyet Halk Hartisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bakanlık ‘sözde sayım’ yapıyor. Bu sayım masa başından öteye gitmez, zaten öyle de oldu” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 29 Mart’ta illere “acele” koduyla yazı göndermişti. Yazıda, ildeki besicilik işletmelerindeki mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve işletmelerin kapasiteleri, mevcut doluluk oranları ve üç ay içinde kesim olgunluğuna ulaşabilecek büyükbaş erkek hayvan sayısının belirlenmesinin amaçlandığı belirtilmişti. Raporun en geç 30 Mart tarihine kadar Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi talep edilmişti.

"İKİ GÜNDE BU SAYIM NASIL YAPILDI?"

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “İki günde bu sayım nasıl yapıldı? Sahaya çıkılmadan, köylere, işletmelere gidilmeden hangi hayvan sayıldı, merak ediyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Hayvancılık işletmelerine, muhtarlara sordum, veteriner hekimlerle, ziraat mühendisleri ile görüştüm. ‘Gelen giden olmadı’ dediler. Endişemiz yine kayıtlar üzerinden rakamların güncellenip, sayıların tutturulmaya çalışılacak olmasıdır. Bakanlık ‘sözde sayım’ yapıyor. Bu sayım masabaşından öteye gitmez, zaten öyle de oldu. Yapılması gereken, işletmelerdeki, köylerdeki tüm hayvanların tek tek sayılmasıdır.”

Bakırlıoğlu, en son genel tarım sayımının 2001’de yapıldığını, 21 yıldır tarım sayımı yapılmadığına da dikkat çekti. Sadece kayıtlar üzerinden istatistikler yayımlandığına işaret eden Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı hayvancılık istatistiklerinin doğru olmadığı yönünde iddialar bulunduğunu da bildirdi. Bakırlıoğlu, “Süt hayvanları kesime gidiyor” dediklerini buna karşın bakanlığın ise “Süt üretimi artıyor” görüşünü savunduğunu belirtti.

