Hayvancılıkta örnek proje: 2 dernekten hayvancılık için işbirliği...
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tüm dünyada “Yeşil Mutabakat” ile uyumlu çalışmalara hız verilirken, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu ile Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, “hayvancılık sektörünün doğaya saldığı metan gazına çözüm aranması” için mutabakat zaptı imzaladı. Metan gazının son 20 yılda iklim krizini 85 kat artırdığını belirten Bozoğlu, “Yapacağımız çalışmayla Türkiye, bu coğrafyanın ve dünyanın en önemli laboratuvarı olacak” dedi.
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ile TÜSEDAD, metan gazı sorununa çözüm aranması amacıyla işbirliğine gitti. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Bozoğlu, metan gazının dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 25’inden sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Son 20 yılda metan gazının toplamda 85 kat daha fazla iklim krizine sebep olduğuna dair önemli bilimsel veriler paylaşılmıştı. Feyz Çiftliği’nde yürüteceğimiz çalışma ile dünyanın ve ülkemizin yaşadığı iklim krizine karşı sera gazı emisyonlarını azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız protokolle birlikte çiftlik içerisinde ‘İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ kurulmasından karbon ayak izinin hesaplanması ve bu karbon ayak izine sebep olan metan gazının azaltılmasına kadar ne gibi teknik ve bilimsel çalışmalar yapılabileceğini ortaya koyacağız. Önümüzdeki aylarda Mısır’da gerçekleştirilecek olan COP27 Taraflar Konferansı’nda, Feyz Çiftliği ile beraber bir yıldır yaptığımız çalışmaları dünya kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
AKADEMİ DESTEK VERECEK
Bozoğlu, çalışmaya Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar’ın başında bulunduğu bir akademik kadronun da destek vereceğini belirterek, “Yapacağımız çalışmayla Türkiye, bu coğrafyanın ve dünyanın en önemli laboratuvarı olacak” dedi. Derneğin yönetim kurulu üyesi Tekin Altuğ ise “Hayvancılık sektöründe sera gazlarının hesaplanması ve bunun projelendirmesi, ülkemizde bir ilk olacak. AB’nin ve birçok gelişmiş ülkenin uyguladığı ancak ülkemize henüz entegre olmamış yönetmelikler var. Bunları ülkemize entegre edeceğiz ve bunlar önümüzdeki dönemde kamu otoritelerine öncülük edecek” ifadelerini kullandı. TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu da “Bizden sonraki nesillerin de bizim yaşadığımız refah içerisinde veya daha refah dolu bir dünyada yaşayabilmesi için neler yapmamız gerektiğini tespit edip, buradan çıkan sonuçlarla sektöre de bir anlamda yol gösterebilmek istiyoruz. Türk gıda ürünlerinin bütün dünyada markalaşabileceğine inanıyorum. Bu markalaşma sürecinde iklim değişikliği çok önemli bir rol içeriyor. Yeşil mutabakata uyumlu bir üretimi bizler yapacağız ki sanayici de bizden aldıkları ürünleri bu şekilde pazarlayabilsin” dedi.
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