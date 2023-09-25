Tarımda 22 yıl sonra ilk kez sayım yapılacak

Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 07:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda envanter sayımı yapılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında protokol imzalandı.

22 YIL SONRA İLK

NTV'de yer alan habere göre, protokolle tarımsal verilerin oluşturulması ve kayıt altına alınması sağlanacak. Böylelikle tarımsal üretime yönelik kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulabilecek.

Bakan Yumaklı açıklamasında genel tarım sayımının tarımsal üretime yön verecek unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Sayımın ilk aşamasında idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazileri tespit edilecrek tarımsal ihtiyaçlar belirlenecek. Tarım sayımı son olarak 22 yıl önce yapılmıştı.