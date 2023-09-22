Tarımsal destekleme ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına bugün yatırılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 484 milyon 15 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 484 milyon 15 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
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